Die Nürnberg Ice Tigers können mit Cody Haiskanen einen weiteren wichtigen Baustein ihrer Abwehr halten. Der 28-jährige US-Amerikaner hat eine Vertragsverlängerung um ein Jahr bis zum Ende der DEL-Saison 2025/26 unterschrieben.

Cody Haiskanen wechselte zur zurückliegenden Spielzeit von den Texas Stars aus der American Hockey League nach Nürnberg. In seiner ersten Saison in Europa brachte es der 1,93 Meter große Rechtsschütze auf drei Tore und neun Vorlagen in 61 Einsätzen. Teamintern hatte er mit durchschnittlich 2:24 Minuten die zweitmeiste Eiszeit in Unterzahl nach Constantin Braun. In der kompletten Saison inklusive Playoffs gewann Haiskanen zudem 53,7 Prozent seiner Zweikämpfe.

Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Cody Haiskanen ist vor allem in der zweiten Saisonhälfte immer besser in Fahrt gekommen. Er ist extrem verlässlich und ich bin mir sicher, dass er in seiner zweiten Saison in Europa weitere Schritte machen wird.“