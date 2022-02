Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kölner Haie haben in dieser Saison mal weit oben gestanden in der Tabelle der Deutschen Eishockey-Liga. Dabei gelangen dem KEC lange Siegesserien. Das ist alles längst passé. Inzwischen erscheint es fraglich, ob die Domstädter überhaupt die Play-offs erreichen. In Nürnberg kassierten sie am Sonntag die nächste deutliche Niederlage. Die Ice Tigers gewannen mit 7:4.

Schon nach einer Viertelstunde lagen die Franken mit 4:1 vorne, erzielten den vierten Treffer gar in Unterzahl. Zweimal verkürzten die Gäste nochmal auf jeweils zwei Tore, doch mit einem Doppelschlag in der 46. und 47. Minute machten die Nürnberger alles klar. Der KEC ist damit auf Rang 13 abgerutscht.



Auch für die beiden anderen Teams aus dem Rheinland lief es nicht gut. Die Düsseldorfer EG musste sich den Adlern Mannheim mit 1:4 geschlagen geben; für die Krefeld Pinguine sieht es nach dem 2:6 bei den Eisbären Berlin am Tabellenende nach wie vor alles andere als rosig aus – zumal ja zumindest ein Absteiger ermittelt wird. Neuzugang Dominik Bokk erzielte dabei das 1:0 für die Eisbären. Derweil zeigten sich die Bietigheim Steelers von der 1:9-Packung gegen München gut erholt und besiegten die Schwenninger Wild Wings mit 5:2. Die Iserlohn Roosters hielten die Fahne Nordrhein-Westfalens hoch und besiegten die Grizzlys Wolfsburg mit 5:1. Die Straubing Tigers unterlagen dem EHC Red Bull München deutlich mit 1:5.

Die Spiele am Sonntag:

Eisbären Berlin – Krefeld Pinguine 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Tore: Berlin: Boychuk (2), Bokk, Nielsen, White, Després – Krefeld: Kulda, Braun.

Bietigheim Steelers – Schwenninger Wild Wings 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Tore: Bietigheim: Smereck, Preibisch (je 2), Sheen – Schwenningen: Pfaffengut, Turnbull.

Iserlohn Roosters – Grizzlys Wolfsburg 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Tore: Iserlohn: Sezemsky, Whitney (je 2), Alanov – Wolfsburg: Archibald.

Straubing Tigers – EHC Red Bull München 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Tore: Straubing: Brandt – München: Smith, Ehliz, Street, Mauer, Kastner.

Düsseldorfer EG – Adler Mannheim 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Tore: Düsseldorf: MacAulay – Mannheim: Katic, Bast, Plachta, Rendulic.

Nürnberg Ice Tigers – Kölner Haie 7:4 (4:1, 1:1, 2:2)

Tore: Nürnberg: Sheehy (2), Fox, Friedrich, MacLeod, Bender, Ustorf – Köln: Uvira (2), Matsumoto, McIntyre.