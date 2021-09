Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Nürnberg Ice Tigers müssen in nächster Zeit auf Ustorf, Weber und Welsh verzichten.

Jake Ustorf laboriert an einer Knieverletzung und wird dem Team zwei bis vier Wochen fehlen. Die beiden Verteidiger Marcus Weber und Nicholas Welsh haben sich am Dienstag beim Auswärtsspiel in Köln verletzt. Während Weber mit einer Knieverletzung je nach Heilungsverlauf ungefähr vier Wochen ausfallen wird, hat Welsh beim Check von Maury Edwards eine leichte Gehirnerschütterung erlitten. Wie bei derartigen Kopfverletzungen üblich, lässt sich aktuell keine Prognose zu einer Ausfalldauer treffen.