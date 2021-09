Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der zweite Coup gegen ein DEL-Team blieb den Dresdner Eislöwen verwehrt. Am Tag nach dem 5:3-Sieg gegen die Düsseldorfer EG verloren die Gastgeber beim „So-geht-Sächsisch-Cup“ im Endspiel mit 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) gegen die Nürnberg Ice Tigers.

Das Spiel begann aber durchaus flott mit Chancen auf beiden Seiten – doch die Franken gingen durch Chris Brown in Führung. Kurios wurde es im zweiten Drittel für Eislöwen-Goalie Janick Schwendener, der gleich mehrfach seine Ausrüstung richten lassen musste und so immer mal wieder von Kristian Hufsky vertreten wurde. Die Ice Tigers übernahmen zudem das Kommando und erhöhten durch Nicholas Welsh und Patrick Reimer auf 3:0. Dresden kam in der 56. Minute aber noch zum Ehrentreffer durch Tomas Andres. Marko Friedrich setzte für Nürnberg den Schlusspunkt.

Im Spiel um Platz drei gewann die Düsseldorfer EG mit 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) gegen die Iserlohn Roosters. Kris Foucault brachte die Sauerländer zwar in Führung, doch dann zogen die Rheinländer auf 4:1 davon, ehe Casey Bailey nochmal verkürzte. Die Tore für Düsseldorf markierten Stephen MacAulay (2), Marco Nowak, Alexander Barta und Daniel Fischbuch.

Die weiteren Testspiele am Sonntag:

(mit Beteiligung von Teams aus der DEL, DEL2 und Oberliga)

Nordost-Pokal:

Saale Bulls Halle – Black Dragons Erfurt 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Tore: Halle: Valasek – Erfurt: Bosas, Schümann, Kiedewicz.

Rostock Piranhas – Icefighters Leipzig 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) n.V.

Tore: Rostock: Balla, Pauker – Leipzig: Slanina (2), Stopinski.

Testspiele:

EHC Kloten – Bietigheim Steelers 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Tore: Bietigheim: Sheen, Hauner.

Straubing Tigers – Vienna Capitals 10:0 (4:0, 4:0, 2:0)

Tore: Straubing: Eder, Mulock, Brandt (je 2), Connolly, Daschner, Akeson, Brunnhuber.

Tilburg Trappers – Löwen Frankfurt 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Tore: Tilburg: Hermens (2), Vogelar, Sars, Hessels – Frankfurt: Vogt.

Dornbirn Bulldogs – EV Landshut 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) n.V.

Tore: Landshut: Pfleger, Holzmann.

EC Red Bull Salzburg II – EC Peiting 5:4 (2:0, 0:1, 2:3, 1:0) n.V.

Tore: Peiting: Habermann (2), Reichert, Heger.

Starbulls Rosenheim – Deggendorfer SC 5:4 (2:1, 1:0, 1:3)

Tore: Rosenheim: Slezak, Tölzer, Schmidpeter, Leinweber, Snetsinger – Deggendorf: Jentsch, Pielmeier, Bauer, Greilinger.

Herforder EV – Hannover Scorpions 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Tore: Herford: Biezais, Rinke, Reckers – Hannover: Just, Strakhov, Klöpper, Heinrich, Trattner.

Blue Devils Weiden – Hannover Indians 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Tore: Weiden: Homjakovs (3), Latta.

Hammer Eisbären – Herner EV 4:9 (3:1, 0:4, 1:4)

Tore: Hamm: Schutz (3), Trapp – Herne: Tegkaev (5), Mueller, Wilenius, Orendorz, Behrens.

Moskitos Essen – Dinslakener Kobras 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Tore: Essen: Huebscher, Glemser, Ribarik, Kreuzmann, Saccomani – Dinslaken: Dreyer, Heffler.