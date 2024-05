37-jähriger US-Amerikaner geht in seine vierte Saison mit den Ice Tigers

Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Nürnberg Ice Tigers haben Stürmer Ryan Stoa für eine weitere Spielzeit gebunden und können somit weiter auf die Torjägerqualitäten des US-Boys zurückgreifen.

Die Nürnberg Ice Tigers können auch in der DEL-Saison 2024/25 auf die Dienste ihres erfahrensten Stürmers setzen: Ryan Stoa hat seinen Vertrag beim fränkischen Klub um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit in seine vierte Spielzeit für die Ice Tigers.

In der zurückliegenden Saison kam der 37-jährige US-Amerikaner in allen 54 Saisonspielen der Nürnberg Ice Tigers zum Einsatz. Seine 17 Treffer bedeuteten einen geteilten ersten Platz in der teaminternen Torjägerliste, mit 32 Scorerpunkten belegte er den vierten Rang unter den Nürnberger Spielern. Mit einer Erfolgsquote von 56,6 Prozent gehörte er zudem zu den zweikampfstärksten Spielern seiner Mannschaft.

„Ryans Führungsqualität gibt uns sehr viel Stabilität auf dem Eis und in der Kabine. Seine offensichtliche Liebe für Eishockey ist ansteckend und gibt dem Rest der Mannschaft positive Energie. Ich bin sehr froh, dass Ryan sich dazu entschieden hat, bei uns zu bleiben“, sagt Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.