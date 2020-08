18-Jähriger soll Wettkampfpraxis bis zum DEL-Saisonstart sammeln

Peterka wechselt auf Leihbasis nach Salzburg

Der 18-jährige Stürmer John Peterka wird voraussichtlich bis zum Saisonstart in der DEL (geplanter Beginn der Hauptrunde am 13. November) an Red Bull Salzburg ausgel...