Nach der Absage der U20-Weltmeisterschaft in Kanada fokussieren sich die jungen Perspektivspieler inzwischen wieder auf ihre Vereine. Auch in Deutschland ist der Ligabetrieb wieder in vollem Gange. Um mehr über die abgebrochene WM zu erfahren, haben wir diesmal jemanden zu Gast, der live dabei gewesen ist – Nikita Quapp von den Krefeld Pinguinen.

Als Sohn eines ehemaligen Eishockeyprofis kam er bereits in jungen Jahren mit dem schnellsten Sport der Welt in Kontakt. Nach dem Start beim EV Ravensburg folgte ein Aufenthalt in Österreich in der RB Hockey Academy – zur gleichen Zeit feierte er sein Debüt im U16-Nationalteam. 2020 schaffte er den Sprung in die DEL zu den Krefeld Pinguinen.

Die U20-WM war nicht Quapps erstes, sehr wahrscheinlich jedoch das ungewöhnlichste, große Turnier seiner noch jungen Karriere. Die IIHF erntete nach der Absage starke Kritik. Diverse Trainer und Spieler brachten ihre Enttäuschung über eine vermeintlich schlechte Turnierorganisation zum Ausdruck. Quapp ist Teil des gesamten Geschehens gewesen und hat alles selbst miterlebt. Stimmt er den Aussagen der empörten Trainer und Akteure zu? Und was sagt er zum Plan der IIHF, das Turnier auf den kommenden Sommer zu verschieben? Das und noch vieles mehr wird uns Nikita Quapp höchstpersönlich im Live-Interview zu erzählen.

Auch wenn die WM das zentrale Thema ist, wird auch in diesem Interview nicht auf die Powerfragerunde verzichtet. Selbstverständlich gibt es hierbei auch für euch die Möglichkeit, euch einzubringen: Habt ihr Fragen an den Goalie der Krefeld Pinguine, die euch schon immer interessiert haben? Dann schickt sie uns im Vorfeld über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram! Wir freuen uns über jede eurer Fragen!

Schaltet am Dienstag um 19:00 Uhr bei uns auf Instagram ein, um Nikita Quapp hautnah zu erleben!

