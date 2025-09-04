Testspiele am Donnerstag

Niederlagen in internationalen Vorbereitungsspielen

4.09.2025, 21:33 Uhr Lesedauer: eine Minute

Einige internationale Testspiele standen am Donnerstagabend auf dem Spielplan.

Der Zweitligist Lausitzer Füchse musste sich dabei Zagłębie Sosnowiec auswärts mit 2:5 geschlagen geben. Die Treffer für Weißwasser erzielten Charlie Jahnke und Alexis D’Aoust. Auch am morgigen Freitag sind die Blau-Gelben im benachbarten Polen im Einsatz und treffen um 18 Uhr auswärts auf Unia Oświęcim.

Auch die Starbulls Rosenheim kassieren auswärts eine Niederlage. In Slowenien stand letztlich eine 0:3-Niederlage gegen Olimpija Ljubljana zu Buche. Die Gastgeber erzielte früh zwei Treffer, ehe die Grün-Weißen besser ins Spiel fanden. Ljubljana ließ kurz vor Spielende ein Empty-Net-Goal folgen.

Die weiteren Ergebnisse:

HC Banik Sokolov – Blue Devils Weiden 3:2 n.P.

Servette Genf – Schwenninger Wild Wings 4:1

HC La Chaux de Fonds – EHC Freiburg 4:0

EV Mittenwald – Rostock Piranhas 0:11