ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
WerbemittelAnzeige
Testspiele am Donnerstag

Niederlagen in internationalen Vorbereitungsspielen

Lesedauer: eine Minute
Bild von Friedhelm Thelen
FRIEDHELM THELEN
Redakteur
(Foto: dpa)

Einige internationale Testspiele standen am Donnerstagabend auf dem Spielplan.

Der Zweitligist Lausitzer Füchse musste sich dabei Zagłębie Sosnowiec auswärts mit 2:5 geschlagen geben. Die Treffer für Weißwasser erzielten Charlie Jahnke und Alexis D’Aoust. Auch am morgigen Freitag sind die Blau-Gelben im benachbarten Polen im Einsatz und treffen um 18 Uhr auswärts auf Unia Oświęcim.

Auch die Starbulls Rosenheim kassieren auswärts eine Niederlage. In Slowenien stand letztlich eine 0:3-Niederlage gegen Olimpija Ljubljana zu Buche. Die Gastgeber erzielte früh zwei Treffer, ehe die Grün-Weißen besser ins Spiel fanden. Ljubljana ließ kurz vor Spielende ein Empty-Net-Goal folgen.

Die weiteren Ergebnisse:

HC Banik Sokolov – Blue Devils Weiden 3:2 n.P.

Servette Genf – Schwenninger Wild Wings 4:1

HC La Chaux de Fonds – EHC Freiburg 4:0

EV Mittenwald – Rostock Piranhas 0:11

Top News
DEL
DEL2
Oberliga Nord
Mit unseren WhatsApp Kanal seid ihr immer auf Puckhöhe - Jetzt abonnieren!
Anzeige
Weitere Artikel
Tanner Keno im Trikot des HV71 aus Jönköping.
Kölner Haie nehmen Tanner Kero unter Vertrag
München gleicht aus gegen Mannheim.
DEL-Vorschau 2025/26: EHC Red Bull München
Die Haie erzielten vier Powerplay-Tore gegen Wolfsburg.
Kölner Haie sorgen für erste Grizzlys-Niederlage
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
„Mr. Bayreuth“ Dietmar Habnitt verstorben
CHL: Frölunda springt auf Platz 1 – enges Mittelfeld
Maxim Schäfer (hier im Trikot der Eisbären Berlin) wurde in der dritten Runde des Drafts 2025 von den Washington Capitals gezogen und führt damit das deutsche Quartett an.
Maxim Schäfer wechselt in die QMJHL
Mehr Artikel →