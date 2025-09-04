Niederlagen in internationalen Vorbereitungsspielen
Einige internationale Testspiele standen am Donnerstagabend auf dem Spielplan.
Der Zweitligist Lausitzer Füchse musste sich dabei Zagłębie Sosnowiec auswärts mit 2:5 geschlagen geben. Die Treffer für Weißwasser erzielten Charlie Jahnke und Alexis D’Aoust. Auch am morgigen Freitag sind die Blau-Gelben im benachbarten Polen im Einsatz und treffen um 18 Uhr auswärts auf Unia Oświęcim.
Auch die Starbulls Rosenheim kassieren auswärts eine Niederlage. In Slowenien stand letztlich eine 0:3-Niederlage gegen Olimpija Ljubljana zu Buche. Die Gastgeber erzielte früh zwei Treffer, ehe die Grün-Weißen besser ins Spiel fanden. Ljubljana ließ kurz vor Spielende ein Empty-Net-Goal folgen.
Die weiteren Ergebnisse:
HC Banik Sokolov – Blue Devils Weiden 3:2 n.P.
Servette Genf – Schwenninger Wild Wings 4:1
HC La Chaux de Fonds – EHC Freiburg 4:0
EV Mittenwald – Rostock Piranhas 0:11