​Der Kader der Kölner Haie für die Saison 2022/23 nimmt weiter Form an. Die Domstädter haben sich die Dienste von Stürmer Nick Baptiste gesichert. Der 26-jährige Kanadier wechselt aus Finnland in die Domstadt und erhält einen Vertrag bis 2023.

Cheftrainer Uwe Krupp sagt über den Stürmer: „Nick hatte mit seiner letzten Saison einen guten Einstand in Europa. Wir freuen uns sehr, dass er sich entschieden hat, nach Köln zu kommen. Er ist ein läuferisch starker Power Forward, der den direkten Weg zum Tor sucht.“

Nick Baptiste machte erstmals in der kanadischen Juniorenliga OHL auf sich aufmerksam. Dort gehörte er bei den Sudbury Wolves und später den Erie Otters, bei denen er mit dem heutigen NHL-Star Connor McDavid auf Punktejagd ging, jeweils zu den Topscorern.

Die Buffalo Sabres drafteten den Rechtsschützen 2013 in der dritten Runde. Für die Sabres kam Baptiste auf 47 NHL-Spiele (7 Tore, 3 Vorlagen). In der AHL brachte es der Stürmer für das Farmteam Buffalos und später für die der Nashville Predators, Toronto Maple Leafs, Ottawa Senators und Dallas Stars auf 315 Spiele (77 Tore, 75 Vorlagen).

In der vergangenen Spielzeit wechselte Baptiste nach Europa. In der finnischen Top-Liga erzielte Baptiste für Ilves 26 Tore und 14 Vorlagen in 65 Spielen.