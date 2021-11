Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 1,91 Meter große US-Amerikaner stand zuletzt bei Stockton Heat in der AHL unter Vertrag und absolvierte in den vergangenen beiden Jahren insgesamt über 50 Spiele in AHL und ECHL.

Zuvor spielte McCrae vier Jahre lang an der Cornell University, unter anderem gemeinsam mit dem ehemaligen Roosters-Spieler Jake Weidner. McCrae ist 26 Jahre alt und wird am Seilersee die Rückennummer 29 tragen.

„Wir waren auf der Suche nach einem defensiven Verteidiger, den wir in Alec gefunden haben. Er hat durch seine Größe eine enorme Reichweite, die uns sowohl im Fünf gegen Fünf Stabilität verleihen und auch in Unterzahl weiterhelfen wird“, beschreibt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer, das Anforderungsprofil, nach dem man den Neuzugang ausgewählt hat.