​Anlässlich des 80-jährigen Jubiläums des Eishockeysports in Straubing haben sich die Tigers aus Niederbayern ein neues Logo gegönnt. Außerdem gibt es mit www.tigershockey.de eine neue Website.

Außerdem wechseln zwei weitere Spieler zu den Straubing Tigers: Jason Akeson und Brandon Manning sind neu im Team.

Der aus einem Vorort der kanadischen Metropole Ottawa stammende Akeson stand in den vergangenen drei Jahren in Diensten der Kölner Haie und befand sich dort nach jeder Saison mit 52, 35 und 45 Punkten jeweils an der Spitze der teaminternen Scorerliste. Zuvor stand der 1,78 Meter große und 84 Kilogramm schwere Stürmer für den schwedischen SHL-Club Mora IK auf dem Eis. Seinen Scoring-Touch bewies der 31-Jährige zuvor bereits in der American Hockey League, wo er in 406 Partien für die Adirondack Phantoms, die Leigh Valley Phantoms, die Rochester Americans, die Binghampton Senators und Syracuse Crunch insgesamt 333 Scorerpunkte (115 Tore, 218 Vorlagen) sammelte. Besonders in seinem letzten Junioren-Jahr im Trikot der Kitchener Rangers aus der Ontario Hockey League, einer der drei kanadischen Top-Nachwuchsligen, deutete er dieses Potenzial bereits an, als er in 74 Partien sage und schreibe 117 Scorerpunkte verbuchen konnte. Auch in der NHL sowie in der multinationalen KHL kam Akeson bereits zum Einsatz und kann somit auf einen vielfältigen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Bei den Straubing Tigers wird der Rechtsschütze mit der Rückennummer 91 auflaufen.

Zusätzlich verstärken die Straubing Tigers ihre Defensive mit dem NHL-erfahrenen Brandon Manning. Der in Prince George, in der kanadischen Provinz British Columbia geborene Verteidiger bestritt in seiner bisherigen Karriere insgesamt 255 Partien in der stärksten Liga der Welt, stand zuletzt in Diensten der Edmonton Oilers und kam parallel für deren Farmteam, die Bakersfield Condors, in der American Hockey League zum Einsatz. Zuvor schnürte der Linksschütze seine Schlittschuhe für die Chicago Blackhawks, denen er sich 2018 nach insgesamt sieben Jahren in der Organisation der Philadelphia Flyers anschloss. Die kompletten Spielzeiten 2015/16, 2016/17 sowie 2017/18 verbrachte der 1,85 Meter große und 93 Kilogramm schwere Abwehrspieler in der NHL, wo er mit den Flyers zwei Mal die Playoffs erreichte. In den vorangegangenen Jahren kam der heute 32-Jährige sowohl in der National Hockey League, als auch in der American Hockey League beim Farmteam der Flyers, den Lehigh Valley Phantoms bzw. bei den Adirondack Phantoms als deren Vorgänger-Franchise zum Einsatz. In seiner Jugend spielte Manning für die in seiner Heimatstadt beheimateten Prince George Spruce Kings in der British Columbia Hockey League, bevor er ab der Spielzeit 2007/08 im Kader der Chilliwack Bruins aus der Western Hockey League stand, die er in seinen letzten beiden Junioren-Jahren als Kapitän anführte.