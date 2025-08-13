Neue Spielpläne jetzt in der Hockeyweb-App verfügbar

ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Hockeyweb-App - die beste Eishockey-App

Ab sofort sind die Spielpläne der DEL, DEL2, Oberliga Nord, Oberliga Süd, NHL, CHL und ICEHL in der Hockeyweb-App abrufbar.

Die Hockeyweb-App hält dich über die Ergebnisse aller relevanten Eishockey-Ligen auf dem Laufenden. Pünktlich zum Start der neuen Saison findest du hier nun auch die aktuellen Spielpläne DEL, DEL2, Oberliga Nord, Oberliga Süd, NHL, CHL und ICEHL für die Saison 2025/26. Für jede der Ligen ist ein Liveticker in der App verfügbar, so dass du durch das Einschalten der Push-Benachrichtigungen keine Tore und Neuigkeiten mehr verpasst. Sollte dich nur ein bestimmtes Team interessieren, dann kannst du die Benachrichtigungen ausschließlich für das Team deiner Wahl aktivieren. 

Alle Funktionen unserer Hockeyweb-App kannst du völlig kostenlos nutzen. Für einen geringen Betrag steht sogar eine werbefreie Variante zur Verfügung!

Worauf wartest du noch? Lade dir die kostenlose Hockeyweb-App jetzt herunter!

Hier geht‘s zum Download der iOS Version

Hier geht‘s zum Download für Android

