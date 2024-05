Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Kölner Haie präsentieren mit der Verpflichtung von Parker Tuomie den ersten Neuzugang für neue Saison.

Die Kölner Haie präsentieren ihren ersten Neuzugang für die Saison 2024/2025. Stürmer Parker Tuomie wechselt von den Straubing Tigers zum KEC und unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Der 28-Jährige, der im vergangenen Jahr mit der deutschen Nationalmannschaft WM-Silber gewann, gehört auch aktuell wieder zum Kader der Nationalmannschaft.

In der Saison 2023/24 stand Tuomie in 30 Partien für Straubing auf dem Eis und sammelte dabei 21 Scorerpunkte (acht Tore, 13 Vorlagen).In den anschließenden Playoffs sammelte er in zehn Spielen drei Torvorlagen.

„Parker spielt mit einer hohen Intensität – sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Er ist sehr zweikampfstark und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft“, so Haie-Sportdirektor Matthias Baldys. „Wir freuen uns sehr, dass Parker zu uns wechselt. Er wird spielerisch wie menschlich eine Bereicherung für uns sein.“

Parker Tuomie: „Ich bin froh, ab sofort ein Teil des KEC zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr vertrauensvoll und zielführend. Es war schnell klar, dass unsere Ziele übereinstimmen, von daher ist mir die Entscheidung am Ende leichtgefallen. Ein paar der neuen Kollegen kenne ich bereits durch die Nationalmannschaft, was mir den Einstieg leichter macht. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“

In 167 DEL-Partien, die er im Trikot der Eisbären Berlin und Straubing Tigers absolvierte, sammelte er 36 Tore und 44 Vorlagen. Seinen größten Erfolg feierte er 2021, als er mit den Eisbären Berlin Deutscher Meister wurde.