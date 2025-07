Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Kölner Haie haben Nate Schnarr verpflichtet. Der kanadische Center spielte in den vergangenen zwei Jahren in der finnischen Liiga und davor insgesamt vier Jahre in der American Hockey League. Für den 26-jährigen Rechtsschützen sind die Haie die insgesamt dritte Station im europäischen Eishockey. Zuvor hatte der KEC die Trennung von Josh Currie bekanntgegeben. Der Stürmer geht nach Graz.

„Nate ist im besten Eishockeyalter und kommt motiviert zu uns nach Köln. In Finnland hat er in den vergangenen beiden Jahren bewiesen, dass er mannschaftsdienlich spielt und dabei offensiv produziert. Mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der uns auf der wichtigen Position des Centers Qualität und Tiefe verleiht. Wir freuen uns sehr, ihn ab sofort in unseren Reihen zu haben“, so Matthias Baldys, Sportdirektor des KEC.

Schnarr spielte die ersten Jahre seiner Jugend in der Heimat bei den Waterloo Wolves. 2015/2016 – Schnarr blieb dafür im kanadischen Ontario – wechselte er zu den Guelph Storm in die OHL (Ontario Hockey League). Für diese bestritt er in knapp vier Jahren 182 Spiele, in denen er 181 Punkte erzielen konnte.

Zwischenzeitlich wurde Schnarr im NHL-Draft des Jahres 2017 in der dritten Runde von den Arizona Coyotes gedraftet. Zur Saison 2019/20 wechselte Schnarr in die AHL-Organisation der damaligen Coyotes und machte für die Tucson Roadrunners seine ersten Spiele in der AHL. Noch in der gleichen Saison zog Schnarr zu den Binghamton Devils, dem Farmteam des NHL-Clubs New Jersey Devils. Es folgten weitere AHL-Stationen bei den Utica Comets (ehem. Binghamton Devils), Laval Rocket (Farmteam der Montreal Canadiens) sowie Ontario Reign (Farmteam der Los Angeles Kings). In den vier AHL-Jahren absolvierte Schnarr 197 Spiele und sammelte 82 Punkte.

2023/24 folgte der Wechsel in die finnische Liiga, wo er zunächst ein Jahr für die Lahti Pelicans spielte. Zur vergangenen Spielzeit gehörte Schnarr dem Kader JYP Jyväskyläs aus der finnischen Liga an – in 114 Spielen in Finnlands erster Liga kam der Kanadier auf insgesamt 91 Punkte.