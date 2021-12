Lesedauer: ca. 1 Minute

​In der CHL hui, in der DEL – nun ja. Da läuft es für den EHC Red Bull München derzeit nicht wirklich rund. Am Sonntag setzten sich die Nürnberg Ice Tigers in der Deutschen Eishockey-Liga gegen die roten Bullen mit 3:1 durch. Erst in der 52. Minute gelang München der einzige Treffer.

Derweil holte sich Spitzenreiter Eisbären Berlin beim 3:2 gegen die Iserlohn Roosters den nächsten Sieg, doch erst in den letzten zehn Minuten fiel die Entscheidung, als Berlin zunächst auf 3:1 davonzog, die Sauerländer aber zweieinhalb Minuten vor Ende noch einmal den Anschluss herstellten. Für die Düsseldorfer EG geht die Siegesserie weiter – dass es wie am Freitag „nur“ zwei Punkte beim 3:2 nach Penaltyschießen gegen Wolfsburg wurden, konnten die Rheinländer daher gut verschmerzen. Ärgerlich nur: Am Freitag gab das Team von Harold Kreis ein 3:0 in München noch aus der Hand; am Sonntag führte die DEG zumindest mit 2:0.



Auch die Kölner Haie punkten weiter – aber es wurde nur ein Zähler gegen den ERC Ingolstadt, weil die Gäste die Partie mit 3:2 nach Verlängerung für sich entschieden. Derweil gewannen die Adler Mannheim mit 3:2 nach Overtime gegen die Augsburger Panther. Die Schwenninger Wild Wings mussten sich den Straubing Tigers mit 3:5 geschlagen geben; die Bietigheim Steelers blieben daheim beim 0:2 gegen Bremerhaven ohne Torerfolg.

Die Spiele am Sonntag:

Nürnberg Ice Tigers – EHC Red Bull München 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Tore: Nürnberg: Bender, Brown, MacLeod – München: Ortega.

Eisbären Berlin – Iserlohn Roosters 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Tore: Berlin: Byron (2), Fiore – Iserlohn: Raedeke, Aubin.

Schwenninger Wild Wings – Straubing Tigers 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)

Tore: Schwenningen: Adam, Zaborsky, Görtz – Straubing: Connolly (2), St. Denis, Scheid, Mulock.

Kölner Haie – ERC Ingolstadt 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Tore: Köln: Edwards, Matsumoto – Ingolstadt: Höfflin, Simpson, Warsofsky.

Adler Mannheim – Augsburger Panther 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) n.V.

Tore: Mannheim: Katic, Plachta, Wohlgemuth – Augsburg: Payerl, LeBlanc.

Düsseldorfer EG – Grizzlys Wolfsburg 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) n.P.

Tore: Düsseldorf: Trinkberger, Olson, Schiemenz – Wolfsburg: DeSousa (2).

Bietigheim Steelers – Fischtown Pinguins Bremerhaven 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Tore: Bremerhaven: Wejse, Urbas.