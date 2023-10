Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Adler Mannheim sind noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und haben Tyler Ennis unter Vertrag genommen. Der 34-Jährige, der sich zuletzt in Genf fitgehalten hat, unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Ennis ist in der Eishockeywelt kein Unbekannter, spielte er doch viele Jahre in der besten Liga der Welt. Insgesamt 724 NHL-Partien absolvierte der Linksschütze, der 2008 von den Sabres in der ersten Runde an Position 26 gedraftet wurde, für Buffalo, Minnesota, Toronto, Ottawa und Edmonton. Dabei erzielte Ennis 148 Tore, 210 weitere Treffer bereitete er mit vor. Der in Edmonton geborene Angreifer sammelte in seiner Karriere aber auch bereits Erfahrungen in Europa. In der Saison 2012/13 bestritt er neun NLA-Partien für die SCL Tigers, in der Spielzeit

2022/23 42 Spiele für den SC Bern. Wir sind sehr froh, dass wir einen Spieler wie Tyler von einem Engagement in Mannheim überzeugen konnten", so Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara. „Nach den teils langfristigen Ausfällen im Offensivbereich mussten wir handeln. Tyler ist sehr erfahren, ein absoluter Führungsspieler. Er verfügt über ein hohes Maß an Spielintelligenz, weiß seine Mitspieler in Szene zu setzen und ist zudem noch selbst torgefährlich."

Ennis wird bereits am morgigen Sonntag in Mannheim eintreffen und nach den medizinischen Untersuchungen am Dienstagvormittag erstmals mit den Adlern trainieren. Vorbehaltlich der Lizensierung könnte Ennis am Donnerstag. den 26. Oktober, im Auswärtsspiel in Iserlohn mit der Rückennummer 63 sein Debüt für Mannheim geben.