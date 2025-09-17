Befristeter Vertrag bis zur Deutschland Cup-Pause

Nürnberg Ice Tigers verpflichten Luis Üffing

17.09.2025, 18:33 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Nürnberg Ice Tigers reagieren damit auf die Verletzungen von Timo Bakos (Innenband) und Jake Ustorf (Gehirnerschütterung).

Der 25-Jährige erhält in Nürnberg einen bis zur Deutschland-Cup-Pause im November befristeten Vertrag.

Der in Peißenberg geborene Luis Üffing trug in den vergangenen beiden Spielzeiten das Trikot der Düsseldorfer EG. Zuvor spielte der 1,89 Meter große Linksschütze für die Kölner Haie. Insgesamt hat Üffing bislang sechs Tore und 13 Assists in 173 DEL-Spielen gesammelt.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Wir mussten auf die Verletzungen von Timo und Jake reagieren und konnten mit Luis Üffing kurzfristig einen Spieler unter Vertrag nehmen, der uns in unserer Situation sofort weiterhelfen kann und hochmotiviert ist, diese Chance zu nutzen.“