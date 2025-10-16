ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
27-jähriger Stürmer soll Angriff verstärken

Nürnberg Ice Tigers nehmen Brett Murray unter Vertrag

Die Nürnberg Ice Tigers reagieren auf ihre Verletzungssorgen im Angriff und haben Brett Murray unter Vertrag genommen.

Der 27-jährige Kanadier spielte zuletzt für die Rochester Americans in der American Hockey League (AHL). 

Brett Murray brachte es in der vergangenen Spielzeit auf 27 Tore und 22 Assists in 66 Hauptrundenspielen für Rochester. Zudem absolvierte er drei Spiele für die Buffalo Sabres in der NHL. Zwölf seiner 27 Treffer erzielte der 1,95 Meter große und 103 Kilogramm schwere Linksschütze in Überzahl, was ligaweit den fünftbesten Wert bedeutete.

In insgesamt 359 AHL-Spielen für Rochester sammelte Murray 108 Tore und 115 Vorlagen. Für die Buffalo Sabres, die ihn 2016 in der 4. Runde des NHL-Drafts auswählten, kam er 26 Mal zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore und vier Assists. 

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Brett Murray ist ein großer und schwerer Spieler, der seine Stärken tief im gegnerischen Drittel und vor dem Tor hat. Ich glaube, er ist ein Spielertyp, der uns in dieser Saison noch ein bisschen gefehlt hat. Er war außerdem die letzten zwei Jahre Assistenzkapitän seiner Mannschaft. Diese Erfahrung wird uns in unserer derzeitigen Situation weiterhelfen.“

Brett Murray erhält in Nürnberg die Rückennummer 81 und könnte bei rechtzeitiger Lizenzierung bereits morgen Abend in Ingolstadt im Aufgebot stehen.

