DEL kompakt

Nächste Niederlage für die Iserlohn Roosters – Wolfsburg besiegt Augsburg

30.10.2025, 22:10 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Iserlohn Roosters stecken weiterhin mitten im Abstiegskampf der Deutschen Eishockey-Liga fest. Am Donnerstag setzte es eine knappe Niederlage in Bremerhaven. Derweil besiegten die Grizzlys Wolfsburg die Augsburger Panther im Duell der Tabellennachbarn.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Iserlohn Roosters 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Die Iserlohn Roosters stecken auch nach dem Auswärtsspiel am Donnerstagabend tief im Tabellenkeller der DEL fest. Zwar hatten die Sauerländer am Ende noch einmal die Möglichkeit auf den Ausgleich, doch in einem eher zähen Spiel setzten sich die Norddeutschen letztlich durch. Alexander Friesen hatte Bremerhaven in der 36. Minute in Führung gebracht, ehe Christian Wejse den Vorsprung nur 14 Sekunden vor der zweiten Pause auf 2:0 ausbaute. Spannend wurde es erst in der Schlussphase des Spiels. In der 55. Minute kassierte zunächst der Bremerhavener Bennet Roßmy eine Zwei-plus-zwei-Minuten-Strafe, ehe ihm Nicholas B. Jensen mit einer „Fünfer“ wegen Bandenchecks nur 36 Sekunden später auf die Strafbank folgte. In doppelter Überzahl brachte Julian Napravnik die Gäste auf 1:2 heran. Doch trotz aller Bemühungen seitens der Gäste blieb es bei diesem Ergebnis.

Grizzlys Wolfsburg – Augsburger Panther 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Durch diesen Erfolg zogen die Grizzlys nach Punkten mit ihrem Gegner gleich. Auch in Wolfsburg dauerte es lange, ehe der erste Treffer gefallen war. Justin Feser traf in der 29. Minute für die Hausherren, die in der 36. Minute durch Robert Lynch auf 2:0 stellten. Jimmy Lambert markierte schließlich den Endstand. Grizzlys-Goalie Dustin Strahlmeier durfte sich über den Shutout freuen.