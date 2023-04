Lesedauer: ca. 3 Minuten

Eine knappe Serie entscheiden die Münchner mit einem klaren Heimsieg und stehen im ersten rein bayerischen Finale der DEL-Historie.

EHC München – Grizzlys Wolfsburg 7:2 (2:0, 3:2, 2:0)

Play Off-Stand: 4:3

Große Spiele werden oft durch diese gewissen Momente entschieden. Den ersten hatten nach knapp drei Minuten im alles entscheidenden Spiel 7 des Halbfinales die Gastgeber. Mit hartnäckigem Forechecking hielten sie die Grizzlys im eigenen Drittel, bis auf einmal Justin Schütz völlig frei vor Dustin Strahlmeier auftauchte und aus kurzer Distanz zur Führung für die Münchner einschoss.

Nach elf Minuten schleuderte Darryl Boyle von der rechten Bande die Scheibe zum Tor der Wolfsburger. Durch Freund und Feind ging sie hindurch ins Tor der Grizzlys. Der Videobeweis musste entscheiden – und nach langer Beratung blieb die Tatsachenentscheidung der Schiedsrichter auf Tor für München durch Yasin Ehliz bestehen. Nach einer Viertelstunde rettete Strahlmeier bei einem Alleingang von Austin Ortega in höchster Not. Insgesamt präsentierten sich die Münchner im ersten Drittel sehr entschlossen und ließen die Niedersachen auch bei zwei Powerplays kaum zur Entfaltung kommen.

Im zweiten Drittel kamen die Gäste besser ins Spiel und zu ihren ersten etwas klareren Torchancen. Die Münchner warteten ab und lauerten auf ihre Chance. Diese kam in Überzahl, als Ex-Grizzly Chris DeSousa nach einem Scheibengewinn der Hausherren aus kurzer Distanz das dritte Tor erzielte.

Kurz darauf streckte Wolfsburgs Jordan Murray den jungen Maksymilian Szuber nieder. Die Aktion wurde nach Videobeweis als Check gegen den Kopf gewertet und mit einer Matchstrafe geahndet. Die folgende fünfminütige Überzahl nutzte Trevor Parkes mit einem Schuss durch den Verkehr vor Dustin Strahlmeier zum vierten Treffer. München blieb in Überzahl und schlug erneut zu: Nach einer schönen Passstaffette mit mehreren Schussversuchen der Münchner staubte schließlich Patrick Hager zum fünften Streich für den Hauptrundensieger.

Fünf Minuten vor der zweiten Sirene brachte Laurin Braun die Gäste in Überzahl auf die Anzeigetafel, kurz danach legte Darren Archibald aus dem Gewühl vor Münchens Torwart Matthias Niederberger nach. Eineinhalb Minuten vor der Pause hatten die Gastgeber wohl die Vorentscheidung auf dem Schläger, scheiterten aber mit ihrem 2-auf-0-Konter am erneut stark haltenden Dustin Strahlmeier.

Den Schwung wollten die Gäste mit ins Schlussdrittel nehmen, liefen aber nach nicht einmal 60 Sekunden erneut in einen Konter der Münchner, aber wieder war Strahlmeier auf dem Posten. So ging es in die Schlussphase, in der Wolsburgs Coach sechs Minuten vor dem Ende „All in“ ging und seinen Torwart vom Eis nahm, um irgendwie doch noch das Wunder zu erzwingen. Die gibt es zwar immer wieder, aber nicht an diesem nasskalten Frühlingsabend in München: Filip Varejcka traf ins leere Tor und machte das halbe Dutzend voll, Andi Eder legte in Unterzahl noch einen Empty Netter nach.

Wolfsburgs Trainer Mike Stewart sagte nach dem Spiel: „Es waren sieben sehr harte Spiele, in der zwei sehr gute Mannschaften um jeden Zentimeter Eis gekämpft haben. Wir wussten, dass München wie die Feuerwehr loslegen würde, leider haben wir da zwei Tore kassiert. Am Ende haben wir natürlich zwei Empty Netter kassiert, aber die Art, wie wir gespielt haben, der Stolz und die Leidenschaft, machen mich stolz.“

„Wir haben vor dem Spiel gar nichts Besonderes gemacht, wir haben uns auf dieses Spiel sehr gut vorbereitet wie auf jedes andere auch. Wir haben heute sehr gutes Eishockey gespielt, offensiv und defensiv, mit guter Puckkontrolle. Insofern gratuliere ich unseren Spielern dem gesamten Staff zum Finaleinzug“, freute sich Münchens Don Jackson über den Sieg.





Torschützen:



1:0 Justin Schütz (Maksymilian Szuber) 2:46

2:0 Yasin Ehliz (Darryl Boyle, Austin Ortega) 10:56

3:0 Chris DeSousa 26:28 PP1

4:0 Trevor Parkes (Ben Street, Andreas Eder) 28:44 PP1

5:0 Patrick Hager (Ben Street, Andreas Eder) 31:05 PP1

5:1 Laurin Braun (Trevor Mingoia, Gerrit Fauser) 35:04 PP1

5:2 Darren Archibald (Björn Krupp, Jean-Christophe Beaudin) 37:20

6:2 Filip Varejcka 56:42 ENG

7:2 Andreas Eder 57:40 ENG SH1

Zuschauer: 5728 (ausverkauft)

Strafminuten: München 10, Wolfsburg 9 + 20 (Jordan Murray)