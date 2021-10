Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das Wochenende ist vorbei – und nun stehen der EHC Red Bull München und die Grizzlys Wolfsburg punktgleich gemeinsam an der Spitze der Deutschen Eishockey-Liga.

Bereits am Samstag mussten sich die Adler Mannheim in Iserlohn mit 0:2 geschlagen geben. Die Münchner hätten sogar alleiniger Tabellenführer sein können, sie gewannen jedoch erst nach Verlängerung in Krefeld. Die Grizzlys Wolfsburg setzten sich mit 2:1 gegen die Straubing Tigers durch, die damit weiterhin mit den Schwenninger Wild Wings die letzten beiden Tabellenplätze einnehmen. Die Düsseldorfer EG setzt ihren Lauf fort. Nach dem 3:1-Sieg vom Freitag in Berlin folgte nun ein Erfolg mit dem gleichen Ergebnis gegen die Nürnberg Ice Tigers. Neuling Bietigheim Steeles unterlag zwar dem Deutschen Meister Eisbären Berlin mit 2:4, steht aber nach acht absolvierten Spielen über dem „Strich“, der am Ende der Saison die Abstiegsränge markiert.



Die Spiele am Samstag und Sonntag:

Iserlohn Roosters – Adler Mannheim 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Tore: Iserlohn: Whitney, Schilkey.

Krefeld Pinguine – EHC Red Bull München 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) n.V.

Tore: Krefeld: Kulda, Bergström – München: Ortega (2), Tiffels.

ERC Ingolstadt – Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Tore: Ingolstadt: Soramies, Defazio, Warsofsky, Pietta – Bremerhaven: Krogsgaard, Stowasser.

Düsseldorfer EG – Nürnberg Ice Tigers 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Tore: Düsseldorf: MacAulay, O’Donnell, Nowak – Nürnberg: Stoa.

Bietigheim Steelers – Eisbären Berlin 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Tore: Bietigheim: Heard, Ranford – Berlin: Veilleux, Boychuk, Byron, White.

Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Tore: Payerl (2), Lamb, McClure – Möchel, Turnbull.

Grizzlys Wolfsburg – Straubing Tigers 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Tore: Wolfsburg: Machacek, Melchiori – Straubing: Eder.