​2003 lief Moritz Müller erstmals für die Kölner Haie auf, entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bestandteil und ist mittlerweile eine Kölner Ikone und Publikumsliebling. Aber gerade in dieser Zeit beweist der 33-Jährige Charakterstärke neben dem Eis.

Vielen kleinen Unternehmen macht die Corona-Krise schwer zu schaffen. Die fehlenden Umsätze durch die Schließungen bedrohen viele Existenzen. Der Verteidiger der Kölner Haie hat sich überlegt, wie jeder in dieser Zeit behilflich sein kann und hat die Non-Profit-Organisation „Localoos“ gegründet. Wie „Localoos“ funktioniert und wie der Endverbraucher damit die lokalen Unternehmen unterstützen kann wird uns Müller in unserem vierten Livestream-Interview verraten. Aber auch das Sportliche wird an dieser Stelle nicht zu kurz kommen. Wir blicken auf die vergangene Saison der Haie und auf die Highlights von Moritz Müller. Los geht es am 10. April um 19 Uhr auf dem Hockeyweb-Instagram-Account.