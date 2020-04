Lesedauer: ca. 1 Minute

In der verlängerten Sommerpause überbrücken wir die Zeit für euch mit Live-Interviews auf unserem Instagram-Account. Nach Moritz Seider und Leon Niederberger nahm sich Moritz Müller die Zeit für ein Interview.

In unserem Livestream verriet uns der Kapitän der Kölner Haie, wie er zu der Idee "Localoos" kam und wie der Marktplatz für die Lokalen Unternehmen in der Corona-Krise funktioniert. Sportlich schilderte uns Müller, wie er die Niederlagen-Serie der Haie wahrgenommen hat und was er gerne in der DEL verbessern würde, sowie welche Rolle dabei die Nationalmannschaft spielt. Welches persönliches Karrierehighlight Müller hat und welche Rolle dabei Ausnahmespieler Leon Draisaitl spielt könnt ihr nochmals in unserem Re-Live auf Youtube sehen (ab 33:30).

