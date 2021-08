Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Gute zwei Wochen vor Beginn der Hauptrunde in der DEL verpflichtet der Aufsteiger Bietigheim Steelers mit den beiden Kanadiern Mitchell Heard und Brendan Ranford zwei Spieler, die in der Offensive Akzente setzen sollen und die DEL kennen.

Der 29-jährige Mitchell Heard stürmte in den letzten drei Spielzeiten für die Straubing Tigers. Ende März 2021 löste er seinen Vertrag bei den Niederbayern aus privaten Gründen auf und kehrte in seine kanadische Heimat zurück. Nun führt ihn sein Weg zurück in die Beletage des deutschen Eishockeys. Mitchell bringt sehr viel Erfahrung mit ins Ellental. Vor seiner Zeit in Deutschland stürmte der 1,85 Meter große Linksschütze in der AHL und der ECHL. In 199 Spielen in der American Hockey League scorte er insgesamt 39 Mal. In der ECHL brachte es Heard auf 171 Punkte in 169 Spielen. Nach seinem Wechsel zu den Tigers spielte er insgesamt 94 Mal in der höchsten Liga Deutschlands und erzielte dabei 14 Treffer und gab 38 Vorlagen. Er gehörte zu der Mannschaft der Niederbayern, die in der Saison 2019/20 sensationell den dritten Platz erreichte und sich für die Champions Hockey League qualifizierte.

Doch nicht nur er wechselt zu den Steelers: Aus der slowakischen ersten Liga kommt der ebenfalls 29-jährige Brendan Ranford zu den Schwaben. Er ist der Neffe des legendären Torhüters Bill Ranford, der mit den Edmonton Oilers zweimal den Stanley Cup gewann und 1994 Weltmeister wurde. Für Bratislava scorte der Linksschütze in 33 Spielen 36 Mal. Auch Ranford kennt die DEL, denn in der Saison 2018/19 war der 1,78 Meter große Stürmer für die Eisbären Berlin aktiv. In 59 Spielen traf er 15 Mal und legte 18 Treffer auf. In der Champions Hockey League kam er auf sechs Punkte in sechs Spielen. Auch er bringt viel Erfahrung aus Nordamerika mit ins Schwabenland. 366 Partien absolvierte er in der AHL für Texas, Tucson und San Antonio und scorte 217 Mal. In der Saison 2013/14 gewann er den Calder Cup der AHL. In den Play-offs half er als Rookie mit 16 Punkten entscheidend zum Titelgewinn mit. Nach einem Jahr in Schweden und in der Slowakei kehrt er nun nach Deutschland zurück und soll den Steelers helfen, die Ziele zu errreichen.

Geschäftsführer Volker Schoch zu den beiden Neuzugängen: „Mitchell und Brendan sind Offensivkräfte, die für mehr Durchschlagskraft und Torgefährlichkeit sorgen sollen. Beide haben schon gezeigt, dass sie wissen wo das Tor steht. Sie kennen zudem die Penny DEL und beide wissen, was wir von ihnen erwarten.“

Trainer Daniel Naud: „Mitchell Heard kann in der Offensive jede Position spielen. Bei uns ist er jedoch als Center eingeplant. Er ist schnell und ein sehr harter Arbeiter. Mitchell passt hervorragend zu unserer Art und Weise Eishockey zu spielen. Brendan Ranford ist ein offensiver Stürmer mit Torinstinkt. Er ist zudem ein sehr robuster Spieler, der ebenfalls variabel einsetzbar ist.“