Stürmer geht in seine neunte Saison für die Niederbayern

Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit der Weiterverpflichtung des 33-Jährigen bleibt einer der Leistungsträger des DEL-Clubs in Niederbayern. Mike Connolly geht somit in seine neunte Saison bei den Straubing Tigers, für die er in 400 Pflichtspielen 98 Tore und 227 Assists erzielte.

„Seit bereits acht Jahren trägt Mike maßgeblich zum Erfolg unseres Teams bei. Er macht auf dem Eis eine hervorragende Arbeit und hilft seinen Mitspielern enorm. Auch neben dem Eis ist er ein unersetzbarer Bestandteil der Mannschaft bzw. der ganzen Organisation geworden. Mike und die Straubing Tigers – das passt einfach“, erklärt Jason Dunham zur Weiterverpflichtung. Der Sportliche Leiter ergänzt: „Ich bin stolz, dass Mike und seine Freundin Theresa weiterhin Teil unserer Tigers-Familie bleiben.“





Der Stürmer sagt selbst zur Verlängerung des Kontrakts: „Der Bayerische Wald ist mein Zuhause geworden. Ich gehöre hierher und bin froh, dass ich weiterhin Teil dieser Mannschaft bin. Ich kann mir vorstellen, für immer in Deutschland zu bleiben und arbeite derzeit an meinem Deutschen Pass. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich aber noch nicht absehen, wann ich diesen erhalte.“