33-Jähriger geht in seine achte Saison für die Niederbayern

Der Stürmer geht damit in seine achte Spielzeit in der Gäubodenstadt. Bisher absolvierte der 33-Jährige 343 Partien für die Niederbayern und erzielte darin insgesamt 79 Tore und 204 Assists. Mit 55 Scorerpunkten gehörte Mike Connolly zu den Leistungsträgern der Mannschaft in der vergangenen Spielzeit.

Jason Dunham erklärt zur Weiterverpflichtung: „Mike ist ein absoluter Gewinn für unser Team und die gesamte Organisation. Er ist charakterstark und hat einen hervorragenden Eishockey-Verstand. Das macht ihn zu einem unverzichtbaren Leader in unserer Mannschaft.“ Der Sportliche Leiter ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass Mike weiterhin ein Teil unseres Clubs bleibt.“

„Die Straubing Tigers haben mir und meiner Familie die letzten sieben Jahre die Möglichkeit gegeben, ein Teil dieser großartigen Gemeinde und Stadt zu sein. Wir fühlen uns hier sehr wohl und können Straubing nun stolz unser Zuhause nennen. Wir freuen uns, dass wir weiterhin ein Teil der Tigers-Familie sind“, so Mike Connolly selbst zu seiner Vertragsverlängerung.

Mit 239 Vorlagen hat der Stürmer die zweitmeisten Assists in der Deutschen Eishockey Liga seit der Saison 2013/14 erzielt.