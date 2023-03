Lesedauer: ca. 1 Minute

​Bevor der ERC Ingolstadt ab Mittwoch (19.30 Uhr) ins Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga einsteigt, sorgen die Oberbayern auf der Torhüter-Position für Kontinuität und haben den ohnehin noch ein Jahr laufenden Vertrag mit Publikumsliebling Michael Garteig vorzeitig um eine weitere Spielzeit verlängert.

Bereits in der Saison 2020/21 spielte der Kanadier für den ERC und kehrte im vergangenen Sommer, im Anschluss an einen einjährigen Abstecher zu IFK Helsinki, an die Donau zurück. Dem 31-Jährigen gelang es erneut, sich in die Herzen der Panther-Fans zu spielen und hatte großen Anteil an der starken Hauptrunde des Tabellenzweiten.



„Michael passt hervorragend zum ERC und identifiziert sich mit dem Club und der Stadt. Er war bereits in seiner ersten Saison bei uns einer der besten Torhüter der Liga und hat in dieser Spielzeit nahtlos daran angeknüpft“, betont Sportdirektor Tim Regan die Klasse des Goalies. „‘Garts‘ arbeitet jeden Tag sehr hart, spielt konstant auf sehr hohem Niveau und ist innerhalb des Teams sehr hoch angesehen.“

Die guten Leistungen des Keepers werden auch von seinen Statistiken untermauert. Mit einem Gegentorschnitt von 2,22 pro Partie sowie einer Fangquote von 91,4 Prozent gehört er in beiden Kategorien zu den Top-Goalies der Liga.

„Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim ERC bis 2025 verlängert zu haben. Der Trainerstab und Tim hatten von Anfang an großes Vertrauen in mich und ich bin glücklich, auch künftig mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir haben in Ingolstadt eine sehr gute Kultur entwickelt und ich bin der Meinung, dass wir damit auch in Zukunft erfolgreich sein werden“, erklärt Garteig, nach dem im vergangenen Sommer die Trophäe für den besten Torhüter der Saison in der kanadischen Juniorenliga BCHL benannt wurde. „Zusammen mit meinen großartigen Teamkollegen, dem Gemeinschaftsgefühl und der Unterstützung unserer Anhänger sind wir auf dem richtigen Weg. Ich liebe die Fans und meine Frau und ich fühlen uns hier einfach rundum heimisch. Es ist wirklich eine große Freude, ein Panther zu sein.“