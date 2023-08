Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kölner Haie trauern um einen ihrer Meistertrainer: Bob Murdoch, der den KEC in der ersten DEL-Saison überhaupt, der Spielzeit 1994/95, zum Titel geführt hatte, starb im Alter von 76 Jahren. Das teilten die Haie, aber beispielsweise auch die Winnipeg Jets aus der NHL mit, bei denen er bleibenden Eindruck als Trainer hinterlassen hatte.

Denn als Headcoach der Winnipeg Jets wurde er mit dem Jack Adams Award ausgezeichnet und damit als bester Trainer der NHL geehrt, nachdem er das Team aus Manitoba in den Play-offs geführt hatte. In der NHL war er außerdem als Co-Trainer bei den Calgary Flames und den San Jose Sharks sowie als Cheftrainer bei den Chicago Blackhawks tätig. Im Gründungsjahr der DEL, 1994, übernahm er schließlich die Maddogs München, die als EC Hedos München zuvor die letzte Deutsche Meisterschaft in der Bundesliga gewonnen hatten. Doch die Maddogs gingen während ihrer Premierensaison pleite – Murdoch blieb der jungen DEL aber erhalten. Er wurde Chef an der Bande der Kölner Haie, die schließlich 1995 ihren insgesamt siebten von acht Deutschen Meistertiteln gewannen. Auch in den beiden Folgesaison hatte Murdoch das sportliche Sagen in der Domstadt. Später coachte er die Nürnberg Ice Tigers.



Auch als Spieler war Bob Murdoch erfolgreich – seinen größten Erfolg feierte er in der Saison 1970/71, als er mit den Montreal Canadiens den Stanley-Cup gewann. Insgesamt spielte er zwölf Jahre lang in der NHL, absolvierte für die Montreal Canadiens, die Los Angeles Kings, die Atlanta Flames und Calgary Flames als Verteidiger in 827 Spielen 65 Tore und 238 Vorlagen. 1975 nahm er am NHL-Allstar-Game teil.