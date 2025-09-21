DEL kompakt am Sonntag

Meister Eisbären Berlin erlebt nächstes Debakel

21.09.2025

Nach der 1:7-Niederlage in Mannheim waren die Eisbären Berlin am Sonntag auch gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven, ihrem Finalgegner aus dem Jahr 2024, chancenlos.

Beim 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) musste Cheftrainer Serge Aubin im Vergleich zum Freitag auf den gesperrten Yannick Veilleux sowie Ty Ronning und Blaine Byron verzichten, sodass der Meister mit nur drei Reihen agieren konnte. Bremerhaven nutzte diesen Vorteil gnadenlos aus. Zwei Überzahltore und Alex Friesen mit zwei Toren waren der Schlüssel zum Erfolg.

Nach dem Fehlstart zu Saisonbeginn haben die Kölner Haie in die Spur gefunden. Mit dem 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)-Erfolg in Nürnberg schnappten sie sich den zweiten Sieg an diesem Wochenende. Die Hausherren führten nach dem ersten Drittel durch die Tore von Will Graber und Samuel Dove-McFalls mit 2:1. Doch die Domstädter konterten diesen Zwischenstand und erzielten an diesem Nachmittag drei Tore in Überzahl. Die Finnen Juhani Tyrväinen und Oliwer Kaski sorgten im Schlussabschnitt innerhalb von 107 Sekunden für die Entscheidung.

An der Tabellenspitze festgesetzt und als einzige Mannschaft ohne Verlustpunkte bleiben die Adler Mannheim nach einem 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)-Sieg. Gegen den ERC Ingolstadt liefen sie lange Zeit dem Rückstand des Ingolstädters Riley Barber hinterher. Leon Gawanke und Tom Kühnhackl drehten das Spiel zwischen der 52. und 55. Minute, weil Torhüter Johan Mattson 40 Torschüsse der Schanzer parierte.

Erster Verfolger der Adler sind die Grizzlys Wolfsburg, die gegen den Aufsteiger aus Dresden mit 6:3 (1:0, 1:2, 4:1) die Oberhand behielten. Erneut war es Angreifer Jimmy Lambert, der mit zwei Toren und einer Beihilfe herausstach. Die Eislöwen zeigten nach dem 0:2 Moral und gingen durch Dane Fox, Alec McCrea und Emil Johansson mit 3:2 in Führung. Beim Stand von 3:4 vergab Tomas Sykora einen Penalty. Spencer Machacek und Justin Feser trafen zur Entscheidung in der letzten Spielminute.

Bei sechs Punkten bleibt der EHC Red Bull München nach einem 2:6 (1:1, 1:2, 0:3) im bayrischen Duell mit den Straubing Tigers stehen. In einem katastrophalen Schlussdrittel mit nur einem Münchener Torschuss setzten sich die Tigers ab. Skyler McKenzie und Nick Halloran ließen den Vorsprung von 3:2 auf 5:2 anwachsen. Adrian Klein markierte den Endstand.

Mit dem gleichen Ergebnis setzten sich die Schwenninger Wild Wings bei den Löwen Frankfurt durch. Die beiden Treffer von Cameron Brace zur zwischenzeitlichen 2:1 Führung gaben den Löwen bis zur 36. Minute Hoffnung. Da ein Eishockeyspiel aber 60 Minuten dauert, zogen die Wild Wings das Tempo an und brachten ein 6:3 (0:1, 3:1, 3:1) auf die Anzeigetafel. Zweimal Jordan Schwarz sowie Tyson Spink, Arkadiusz Dziambor und Phil Hungerecker schraubten das Ergebnis auf 6:2. Der Anschlusstreffer von Dennis Lobach kam zu spät. Mit 23 Gegentoren und als letztes noch punktloses Team bleiben die Löwen am Tabellenende.

Die Augsburger Panther und die Iserlohn Roosters spielten in den letzten zwei Jahren gegen den Abstieg. Mit einem 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) holen die Fuggerstädter ihre ersten Punkte der Saison. Beim Stand von 1:1 kamen die Augsburger zum Ende des zweiten und zu Beginn des dritten Drittels durch Kyle Mayhew und Cody Kunyk zu einer Zwei-Tore-Führung, die D.J. Busdeker mit seinem Schuss ins leere Tor noch ausbaute.