​Die Adler Mannheim sind noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und haben Max Gildon unter Vertrag genommen. Der Verteidiger spielte zuletzt auf Leihbasis für die Bakersfield Condors aus der AHL, in Mannheim unterschreibt er einen Einjahresvertrag.

Nachdem Gildon im NHL-Draft 2017 in der dritten Runde an Position 66 von den Florida Panthers ausgewählt wurde, spielte er in den darauffolgenden drei Jahren für die University of New Hampshire. Dort verbuchte der heute 24-Jährige in 101 NCAA-Partien 21 Tore und 52 Vorlagen. Seine Profikarriere begann Gildon während der verkürzten Corona-Saison 2020/21 in Bakersfield und verdiente sich gleich in seiner Premierensaison mit 19 Punkten aus 32 Spielen einen Platz im AHL-All-Rookie-Team. Vor seinem zweiten Engagement in Bakersfield lief der 1,91 Meter große und knapp 90 Kilogramm schwere Linksschütze für die Charlotte Checkers auf. In insgesamt 107 AHLSpielen erzielte Gildon 41 Scorerpunkte (fünf Tore, 36 Vorlagen).



„Max ist ein Allround-Verteidiger mit guten läuferischen Fähigkeiten, zudem verfügt er über einen präzisen ersten Pass und ein gutes Positionsspiel. Max ist sehr ehrgeizig und lernwillig, möchte bei uns den nächsten Schritt gehen“, so Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Gildon wird am kommenden Samstag in Mannheim eintreffen und am Montag, den 07. August, erstmals mit der Mannschaft trainieren.