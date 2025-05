Lesedauer: ca. 1 Minute

Der EHC Red Bull München hat sich die Dienste von U20-Nationaltorhüter Matthias Bittner gesichert. Der 21-Jährige wechselt von den Krefeld Pinguinen zum viermaligen deutschen Meister.

Bittner zog es in der Saison 2021/22 aus dem Nachwuchs der Starbulls Rosenheim zum DEL2-Club. Beim damaligen DEL-Team kam der Goalie in seinem ersten Jahr bereits zu seinem Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse. Für die Pinguine absolvierte Bittner zudem insgesamt 21 Spiele in der DEL2.

Zuletzt war der deutsche U20-Nationalspieler an die Füchse Duisburg in die Oberliga verliehen, wo er in der zurückliegenden Saison insgesamt 20 Partien zwischen den Pfosten bestritt.

Patrick Dallaire, Torwarttrainer des EHC Red Bull München: „Matthias ist ein sehr guter, junger Goalie. Er hat großes Potenzial und den Ehrgeiz, als Athlet weiter zu wachsen. Matthias möchte jetzt den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Ich freue mich sehr darauf, bald mit ihm zusammen zu arbeiten und ihn dabei bestmöglich zu unterstützen.“

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2025/26:

Torhüter (3): Matthias Bittner, Mathias Niederberger, Simon Wolf

Verteidiger (6): Konrad Abeltshauser, Maximilian Daubner, Les Lancaster, Ryan Murphy, Phillip Sinn, Fabio Wagner

Stürmer (14): Adam Brooks, Chris DeSousa, Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson, Patrick Hager, Nikolaus Heigl, Taro Hirose, Maximilian Kastner, Philipp Krening, Veit Oswald, Jeremy McKenna, Tobias Rieder, Luis Schinko



