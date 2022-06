Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Adler Mannheim haben die Personalplanung für die Verteidigung abgeschlossen. Demnach wechselt Matt Donovan in der kommenden DEL-Spielzeit nach Mannheim und komplettiert die Defensive des achtmaligen deutschen Meisters. Der 32 Jahre alte US-Amerikaner erhält einen Einjahresvertrag.

„Matt ist ein absolut solider Allround-Verteidiger, der bei all seinen Stationen in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle gespielt hat. Er ist außerdem in der Lage, das Powerplay-Spiel zu steuern, was bei unserer Auswahl ein wichtiges Kriterium war. Wir sind froh und stolz, dass Matt sich trotz einiger anderer Angebot aus Europa für die Adler entschieden hat“, äußert sich Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den Neuzugang. „Ich freue mich sehr auf das neue Land, die neuen Leute, die neue Liga und die Adler. Ich habe viele positiven Dinge über die Organisation gehört. Meine Familie und ich können es kaum erwarten nach Mannheim zu kommen, die Fans zu erleben und in die neue Saison zu starten“, so Donovan selbst. Der 1,85 Meter große und 93 Kilogramm schwere Linksschütze gilt als ausgezeichneter Schlittschuhläufer und guter Stocktechniker.

Donovan wurde 2008 in der vierten Runde an 96 Stelle von den New York Islanders gedraftet, für die er in der Folge insgesamt 67 Partien in der besten Liga der Welt absolvierte. Sein NHL-Debüt feierte der U20-Goldmedaillengewinner von 2010 in der Saison 2011/12. Überwiegend kam Donovan aber in der AHL für die Bridgeport Sound Tigers, die Rochester Americans und zuletzt die Milwaukee Admirals zum Einsatz. Insgesamt stehen für Donovan 472 AHL-Spiele zu Buche, in denen er 263 Punkte sammelte. Auch in Europa war der amerikanische Nationalspieler von 2014 bereits aktiv. Zwei Spielzeiten stand er im Dienst von Frölunda HC, mit dem er 2017 auch die CHL gewann. 2020/21 gehörte er dem Kader von HV 71 Jönköping an.