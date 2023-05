Lesedauer: ca. 1 Minute

Heute kann der niederbayerische DEL-Club die Verpflichtung des 26-jährigen Angreifers Matt Bradley bekanntgeben.

Matt Bradley wurde in der Saison 2021/22 von den Vienna Capitals verpflichtet und sammelte 30 Punkte in 31 Partien in seiner ersten Station in Europa. In der vergangenen Spielzeit war der Rechtsschütze mit 30 Toren und 44 Vorlagen sogar bester Scorer des Wiener ICEHL-Teams.



Schon in seiner Junioren-Zeit bewies Matt Bradley ein außerordentliches Scoring-Potential: In der kanadischen Western Hockey League, in der der Stürmer von 2014 bis 2018 für die Medicine Hat Tigers und die Regina Pats auflief, erzielte er 116 Tore und 145 Assists in 321-Partien. Von 2018 bis 2021 spielte der 26-Jährige in der ECHL, wo er zuerst das Trikot der Newfoundland Growlers und im Anschluss das Jersey der Greenville Swamp Rabbits trug. Außerdem kam er im selben Zeitraum in sechs AHL-Spielen (für die Toronto Marlies sowie für die Milwaukee Admirals) zum Einsatz.

Die Verpflichtung kommentiert Jason Dunham wie folgt: „Matt ist ein sehr ehrgeiziger und zielstrebiger Spieler, der stets den Weg zum Tor findet. Er hat eine enorme Kampfbereitschaft sowie die nötige Härte und wenn es drauf ankommt, will er es wirklich wissen.“ Der Sportliche Leiter ergänzt: „Ich bin stolz, dass wir Matt in der kommenden Saison am Pulverturm willkommen heißen dürfen.“

Zu seiner Vertragsunterzeichnung erklärt der 26-Jährige: „Ich bin sehr glücklich, dass ich in der kommenden Saison die Möglichkeit habe, für die Straubing Tigers zu spielen und kann es kaum erwarten, dass ich gemeinsam mit diesem Team am Erfolg des Clubs arbeiten darf.“

Matt Bradley erhält die Rückennummer 77.