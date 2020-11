Lesedauer: ca. 1 Minute

Schymainski läuft seit mehr als acht Jahren für die Krefeld Pinguine auf und ist seit dem zur Identifikationsfigur am Standort geworden und kommt vor dem Start in die neue Saison auf über 600 Spiele in der höchsten deutschen Eishockeyliga. Der gebürtige Duisburger ist unser nächster Gast in unserem nächsten Instagram-Livestream.

Den ersten Schritt Richtung Profi-Eishockey machte Schymainski schon in Krefeld, ehe es ihn in seine Geburtsstadt Duisburg zu den Füchsen zog. Über Straubing, Iserlohn, Augsburg und München fand er zur Saison 2012/2013 wieder den Weg nach Krefeld. Nach dem Weggang von Daniel Pietta ist Schymainski einer der Dienstältesten im Dress der Pinguine und soll eine starke Stütze im verjüngten Team der Krefelder werden. Mit dem Stürmer möchten wir über den Umbruch in Krefeld sprechen, sowie wie er die Leistung seiner Kollegen im ersten Spiel des Magenta-Cups gegen Bremerhaven gesehen hat, bei welchem er noch nicht mit von der Partie war. Natürlich möchten wir auch mit ihm über die langfristige Entwicklung des Standorts sprechen und über seinen persönlichen weiteren Weg im Eishockey, da sein Vertrag zum Ende der anlaufenden Saison ausläuft. Los geht es wie immer am Freitag, den 13.11.2020 um 19:00 Uhr auf unserem Hockeyweb Instagram-Account.

