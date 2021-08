Lesedauer: ca. 1 Minute

​Aus der ersten finnischen Liga wechselt der 27-jährige Verteidiger Markus Kojo ins Ellental. Der in Noormarkku (Finnland) geborene Linksschütze besetzt somit die insgesamt sechste Kontingentstelle beim Aufsteiger.

Der 1,94 Meter Mann, der dazu noch 94 Kilogramm auf die Waage bringt, spielte in den letzten vier Jahren beim finnischen Club SaiPa Lappeenranta. In der vergangenen Spielzeit trug er zudem als Assistenzkapitän das „A“ auf der Brust. Insgesamt bringt es der Defensivspezialist auf 226 Spiele in der höchsten Liga Finnlands für Turku und SaiPa, in denen ihm drei Tore und 19 Assists gelangen. Der ehemalige Juniorennationalspieler soll die Defensive der Steelers weiter stabilisieren und dabei helfen, das große Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Neben Goalie Sami Aittokallio ist Markus der zweite Finne bei den Schwaben.

Geschäftsführer Volker Schoch zum Neuzugang: „Mit Markus haben wir ein weiteres Puzzlestück gefunden. Er soll unserer Defensive Stabilität geben und er wird auch dort hingehen, wo es weh tut.“

Trainer Daniel Naud: „Markus ist ein robuster Defensivverteidiger, der die Scheibe schnell nach vorne spielen kann. Auch in Unterzahl ist er enorm effektiv. Er hatte in der ersten Liga in Finnland das „A“ auf der Brust – er ist ein Leader.“