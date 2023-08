Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 30 Jahre alte Linksschütze wechselt vom schwedischen SHL-Club Linköping zurück zu den Adlern Mannheim, für die er in der Saison 2021/22 bereits 23 Partien absolviert hat.

Markus Hännikäinen stieß Ende Februar 2022 aus Helsinki zu den Adlern, wechselte im Anschluss nach Schweden, wo er in 46 Partien acht Tore und elf Vorlagen verbuchte. Der 1,86 Meter große und 91 Kilogramm schwere Linksschütze gilt auf beiden Seiten des Eises als harter Arbeiter und hat in Mannheim einen Einjahresvertrag unterschrieben.

„Wir kennen Markus, wissen, welchen Typ Spieler und Mensch wir mit ihm bekommen. Er ist variabel einsetzbar und bringt ein gesundes Maß an Ehrgeiz mit. Wir wollten das Team noch vor Saisonstart komplettieren. Markus war auf dem Markt, daher mussten wir bei seiner Verpflichtung nicht lange überlegen“, äußerst sich Sportmanager Jan-Axel Alavaara zum finnischen Flügelstürmer.

„Es fühlt sich gut an, wieder nach Mannheim zu kommen. Ich bin froh und freue mich sehr über diese Chance. Ich habe meine erste Zeit bei den Adlern sehr genossen, auch wenn es nicht so viele Spiele waren. Damals haben wir die Saison nicht so zu Ende gebracht, wie wir uns das vorgestellt haben. Entsprechend haben wir noch etwas zu erledigen“, so Hännikäinen selbst zu seiner Rückkehr.