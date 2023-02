Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der nächste Stürmer hat seinen Vertrag verlängert. Marko Friedrich unterzeichnete beim ERC Ingolstadt einen neuen Einjahresvertrag. Der gebürtige Rother wechselte im Sommer 2022 zu den Oberbayern und wird im kommenden Ligajahr seine insgesamt zehnte Saison in der Deutschen Eishockey-Liga bestreiten.

In der aktuellen Saison absolvierte der 31-Jährige alle bisherigen 46 Spiele und sammelte dabei 13 Scorerpunkte (sechs Tore, sieben Vorlagen). Friedrich, der 2014 sein Debüt in der deutschen Eliteliga gefeiert hatte, lief bislang 396 Mal in der DEL auf und verbuchte 132 Zähler.



„Marko ist ein verlässlicher und vielseitig einsetzbarer Spieler. Er arbeitet immer extrem hart für die Mannschaft und ist ein unangenehmer Gegenspieler. Gleichzeitig kann er sowohl im Powerplay als auch in Unterzahl sowie in einer Scoring-Reihe eingesetzt werden“, legt ERC-Sportdirektor Tim Regan den Wert des Linksschützen für die Ingolstädter dar. „Seine Allrounder-Fähigkeiten hat er von Anfang an so eingebracht, wie wir uns das vorgestellt haben. Daher sind froh, dass Marko über die laufende Saison hinaus Teil unserer Mannschaft sein wird.“

Sieben Jahre lang trug der 1,80 Meter-Mann das Trikot der Iserlohn Roosters, bevor er zunächst nach Nürnberg und schließlich zum ERC wechselte. Ausgebildet wurde Friedrich unter anderem beim EHC 80 Nürnberg sowie im Nachwuchs des EV Landshut.