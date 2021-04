Lesedauer: ca. 1 Minute

​Marius Möchel spielt auch weiterhin für die Schwenninger Wild Wings. Der gebürtige Nürnberger wechselte erst Ende letzten Jahres an den Neckarursprung und kam so zu seiner elften Saison in der DEL.

Erstmals in seiner langen Karriere durfte der Linksschütze auch in der Verteidigung agieren und machte seine Sache so überzeugend gut, dass er seinem Spiel ein neue ungeahnte Dimension hinzufügen konnte. Marius Möchel kam in allen 38 Ligaspielen zum Einsatz und sammelte bei einer durchschnittlichen Eiszeit von 13:46 Minuten 15 Scorerpunkte (4 Tore, 11 Assists).

Wild-Wings-Headcoach Niklas Sundblad schätzt die eben beschriebene Vielseitigkeit besonders: „Marius kann zum einen alle Positionen spielen und gerade als Stürmer auch mehrere Rollen einnehmen. Er ist ein verlässlicher und konstanter Spieler, der jeden Abend seine Leistung abruft, was ihn für jedes Team unheimlich wertvoll macht. Ich freue mich weiter mit ihm arbeiten zu können.“

„Es macht mir unglaublich viel Spaß, mit den Jungs auf dem Eis zu stehen und deshalb freue ich mich zwei weitere Jahre Teil der Wild-Wings-Familie zu sein. Vom ersten Tag an haben wir uns auch als Familie sehr wohlgefühlt. Ich kann es kaum erwarten mit den Jungs wieder anzugreifen, dann hoffentlich vor den Fans und mit einem noch etwas besseren Ende als dieses Jahr“, begründet Marius Möchel seine Entscheidung für Schwenningen.