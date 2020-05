Lesedauer: ca. 1 Minute

2011 wurde er in der vierten Runde gedraftet, 2018 gewann er die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen und ist aktueller Spieler des Jahres: Marcel Noebels

In der achten Ausgabe unseres Instagram-Livestreams dürfen wir Marcel Noebels als nächsten Gast begrüßen. Mit dem Stürmer der Eisbären Berlin sprechen wir über seine Verbundenheit mit Krefeld,sowie über seine Vergangenheit in Nordamerika. Des weiteren beleuchten wir die Saison der Eisbären, sowie seine persönliche Steigerung im Torabschluss in der abgelaufenen Saison. Über dies und noch einiges mehr sprechen wir mit dem Nationalspieler morgen, Freitag, den 08.05.2020. Los geht es um 19:00 Uhr wie gewohnt auf unserem Instagram-Account.

In der vergangenen Woche war uns virtuell Christoph Ullmann zugeschaltet. Der Angreifer erzählte uns über seine letzten Momente seiner sportlichen Laufbahn sowie über seine Highlights aus über 19 Jahren Profigeschäft. Das Ganze Interview findet ihr auch noch im Relive auf Youtube.