​Mit Marcel Müller wechselt ein Stürmer zu den Straubing Tigers, der zuletzt für die Krefeld Pinguine in der DEL2 auflief und in der abgelaufenen Saison 27 Tore und 57 Vorlagen erzielte. Insgesamt war der 35-Jährige in 13 Spielzeiten in der Deutschen Eishockey-Liga aktiv und kann nun eine Erfahrung von 586 Partien vorweisen.

Seine Karriere begann Müller in den Nachwuchsmannschaften der Adler Mannheim und der Eisbären Berlin, für die er dann mit 17 Jahren auch sein Profi-Debüt in der DEL geben durfte. Nachdem er von 2007 bis 2010 das Trikot der Kölner Haie trug, schaffte er den Sprung nach Nordamerika. Dort lief er in drei Spielen für die Toronto Maple Leafs und in 139 Partien für deren Farmteam, die Toronto Marlies, auf. Anschließend zog es den Linksschützen für eine Saison nach Örnsköldsvik (Schweden), bevor er zurück in die DEL wechselte und für die Mannschaften aus Köln, Krefeld und Hamburg zum Einsatz kam.



Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, kommentiert die Verpflichtung wie folgt: „Marcel ist ein sehr erfahrener Spieler, der die Liga bestens kennt. Er bringt die notwendige Tiefe in unseren Kader und kann uns in den Special Teams helfen. Marcel findet immer einen Weg zum gegnerischen Tor und kann dort sehr gefährlich und unangenehm für den Gegner werden.“