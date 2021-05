Lesedauer: ca. 1 Minute

Manuel Kofler bleibt den Nürnberg Ice Tigers als Co-Trainer erhalten. Der fränkische DEL-Club und der 41-jährige Kolbermoorer haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit bis mindestens zum Ende der Saison 2022/23 geeinigt.

Kofler ist seit 2019 Co-Trainer der Nürnberg Ice Tigers. Vor seinem Engagement in Nürnberg war der ehemalige Stürmer Cheftrainer der Starbulls Rosenheim. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Manuel uns mindestens zwei weitere Jahre als Co-Trainer erhalten bleibt. Er ist jemand, der sich zu 100% mit den Ice Tigers und dem Standort Nürnberg identifiziert und den Ehrgeiz besitzt, das Team und sich selbst immer weiter zu verbessern“, sagte Ice Tigers-Geschäftsführer Wolfgang Gastner.

Manuel Kofler „Ich fühle mich in Nürnberg sehr wohl und bin glücklich darüber, weiter mit der Ice Tigers-Familie arbeiten zu dürfen. Mein großer Dank geht an Wolfgang Gastner und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die trotz der schwierigen Voraussetzungen in der vergangenen Saison dafür gesorgt haben, dass wir uns in Ruhe auf die Arbeit auf dem Eis konzentrieren konnten.“