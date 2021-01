Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Adler Mannheim haben ihr Heimspiel mit 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) gegen die Schwenninger Wild Wings gewonnen und sind wieder Tabellenführer in der Gruppe Süd. Um den fünften Sieg im fünften Saisonspiel musste Mannheim jedoch noch bis kurz vor Schluss zittern.

Mannheim erwischte den besseren Start und ging durch die Tore von Stefan Loibl (6.) und Matthias Plachta (12.) mit 2:0 in Führung. Doch ein Fehlpass in der eigenen Zone bescherte den Wild Wings durch Boaz Bassen nach nur 33 Sekunden den Anschlusstreffer. Im zweiten Drittel hatten dann die Gäste Pech, als zunächst Darin Olver direkt von der Strafbank kommend per Alleingang an Adler-Torhüter Dennis Endras scheiterte und wenig später in Überzahl der Pfosten im Weg stand. Besser machten es dann die Mannheimer bei eigenem Powerplay, als David Wolf (37.) auf 3:1 erhöhte. Im Schlussabschnitt versuchte Schwenningen nochmal alles und verkürzte in der 57. Minute durch den Treffer von Tylor Spink. Die Adler mussten in der Schlussphase mehrmals in allerhöchster Not klären, retteten den knappen Sieg jedoch über die Zeit. Mannheim bleibt auch nach dem fünften Spiel ungeschlagen und übernimmt die Führung in der Gruppe Süd, während Schwenningen erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Eis geht und die Tabellenführung abgibt.

Tore: 1:0 (5:06) Stefan Loibl (Markus Eisenschmid, Brendan Shinnimin), 2:0 (11:05) Matthias Plachta (Joonas Lehtivuori, Markus Eisenschmid), 2:1 (11:38) Boaz Bassen, 3:1 (36:35) David Wolf (Thomas Larkin, Brendan Shinnimin)

Strafminuten: Mannheim 8, Schwenningen 6