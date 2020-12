Lesedauer: ca. 1 Minute

Das große Banner „Mannheim Eishockeystadt“ auf dem Stehplatz und die Pappaufsteller der Fans verliehen der sowieso schon beängstigenden Stille zusätzliche Gänsehaut. Ein Spiel ohne Emotionen von den Rängen versetzte mich in meine Zeit des Nachwuchseishockeys, obwohl da zumindest noch die Eltern lautstark unterstützten. Das tat dem Geschehen auf dem Eis allerdings keinen Abbruch - denn beiden Teams war die Freude, endlich in die neue Saison starten zu können, anzumerken. Am Ende gewannen die Adler souverän mit 5:1 gegen Nürnberg.

Kurz vor Spielanfang verkündeten die Adler Mannheim, dass mit Chad Billins (Vertragsauflösung) und den beiden NHL-Leihen Lean Bergmann und Marc Michaelis (beide Leihende) gleich drei Spieler mit sofortiger Wirkung nicht mehr zum Kader gehören. Wenig beeindruckt davon, übernahm Mannheim vom ersten Bully an die Initiative. Den ersten Treffer des Spiels erzielte Tommi Huhtala (15.) - Matthias Plachta und Verteidiger Björn Krupp nach einer sehenswerten Kombination über Brendan Shinnimin und Markus Eisenschmid, erhöhten zum 3:0-Pausenstand. Das Team des neuen Ice Tigers-Coaches Frank Fischöder, der zuvor jahrelang die Talentschmiede Jungadler zu zahlreichen Meisterschaften führte, fand auch im zweiten Durchgang kein Mittel gegen die spielbestimmenden Hausherren. Ben Smith stellte im ersten Überzahlspiel der Adler auf 4:0. Für den ersten Saisontreffer der Nürnberger sorgten dann ausgerechnet die beiden Leihgaben aus Mannheim John-Magnus Broda nach Zuspiel des erst 16-jährigen Moritz Elias. Beide wurden erst am 10. Dezember ausgeliehen, um bei den Ice Tigers unter der Regie ihres ehemaligen Jungadler-Coaches Frank Fischöder die nötige Spielpraxis sammeln zu können. Den Schlusspunkt setzte David Wolf in der Anfangsphase des Schlussabschnitts, als er nach einem schönen Spielzug zum 5:1 abstaubte. Im Normalfall hätten die Adler-Spieler nach dem Spiel zusammen mit ihren Fans den Sieg gefeiert. So schallte nur das Weihnachtslied „Feliz Navidad“ in der verlassenen SAP-Arena.

Tore: 1:0 (14:55) Tommi Huhtala (Ben Smith), 2:0 (15:38) Matthias Plachta (David Wolf), 3:0 (17:46) Björn Krupp (Brendan Shinnimin, Markus Eisenschmid), 4:0 (24:44) Ben Smith (Felix Schütz, Joonas Lehtivuori / 5-4), 4:1 (35:22) John-Magnus Broda (Moritz Elias), 5:1 (44:18) David Wolf (Joonas Lehtivuori, Jason Bast)

Strafminuten: Mannheim 4, Nürnberg 6