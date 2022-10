Lesedauer: ca. 2 Minuten

Am 16. Spieltag der DEL fand nach zwölf Jahren Abstinenz wieder das lang ersehnte Derby zwischen den Adlern Mannheim und Löwen Frankfurt statt. Vor ausverkaufter Kulisse feierte Mannheim einen klaren 5:1-Heimsieg gegen die Hessen, die bislang die Überraschung der Saison sind.

Den besseren Start in das stimmungsvolle Derby in der mit 13.600 Zuschauern ausverkauften SAP-Arena erwischten die Adler Mannheim. Adler-Verteidiger Thomas Larkin hatte bereits in der ersten Spielminute nach tollem Zuspiel von David Wolf die beste Möglichkeit, scheiterte jedoch am Gestänge. Auch der Videobeweis, den die Offiziellen zur Sicherheit heranzogen, ergab keinen Treffer. Die Gäste aus Frankfurt hatten hingegen ihre beste Chance in Unterzahl - Magnus Eisenmenger (8.) scheiterte jedoch per Konter an Adler-Torhüter Arno Tiefensee. Den ersten Treffer erzielten dann die Adler in Person von Stefan Loibl, der einen Pass der Frankfurter abfing und mit viel Zug zum Tor zog und Löwen-Keeper Jake Hildebrandt mit einer klasse Bewegung keine Abwehrchance ließ. Erneut Stefan Loibl baute in der 18. Minute die Führung in Überzahl auf 2:0 aus, in dem er einen Schuss von Matthias Plachte unhaltbar abfälschte. Nur 38 Sekunden später sorgte Dominik Bokk (19.) mit einem platzierten Schuss in den Winkel für den 1:2-Anschlusstreffer und für Jubel unter den zahlreich mitgereisten Löwen-Anhängern.

Der zweite Abschnitt begann mit Chancen auf beiden Seiten, doch beide Torhüter sollten zunächst Sieger bleiben. Ein schöner Spielzug zur Spielmitte hatte aber das 3:1 zur Folge. Jordan Szwarz setzte bei einem schnell vorgetragenen Konter den mitgelaufenen Nigel Dawes ein, der mit seinem Tor die SAP-Arena in ein Tollhaus verwandelte. In der Folge versuchte Mannheim den nächsten Treffer nachzulegen und setzte Frankfurt lange Sequenzen im eigenen Drittel fest. Doch der gut aufgelegte Jake Hildebrandt hielt die Löwen im Spiel. Eine Schlägerei zwischen Jordan Szwarz und Ryan Olsen heizte die sowieso schon hitzige Derby-Stimmung auf den Rängen weiter an. Mannheim erhielt infolgedessen ein Überzahlspiel zugesprochen, dass Borna Rendulic (40.) per Schlagschuss zum 4:1-Pausenstand ausnutzte.

Die Vorentscheidung dann durch David Wolf (55.), der nach einer sehenswerten Kombination über Stefan Loibl und Matthias Plachta das 5:1 markierte. Frankfurt kämpfte zwar aufopferungsvoll, erhielt aber keinen Zugriff mehr auf die Partie und hatten es mehrmals Hildebrandt im Tor zu verdanken, dass die spielfreudigen Mannheimer das Ergebnis nicht noch höher schraubten.



Am Ende feiert Mannheim einen verdienten Sieg gegen Aufsteiger Frankfurt. Zu den Matchwinnern gehörten vor allem Stefan Loibl (zwei Tore, eine Vorlage), Matthias Plachta (vier Vorlagen) und Torhüter Arno Tiefensee (22 Paraden). Am Sonntag tritt Mannheim bei den Nürnberg Ice Tigers an, während die Löwen Frankfurt die Schwenninger Wild Wings empfangen

Tore: 1:0 (09:22) Stefan Loibl (Fabrizio Pilu, Matthias Plachta), 2:0 (17:32) Stefan Loibl (Matthias Plachta, Matt Donovan), 2:1 (18:10) Domink Bokk (Kevin Maginot), 3:1 (29:03) Nigel Dawes (Jordan Szwarz, Borna Rendulic), 4:1 (39:06) Borna Rendulic (Matthias Plachta, Stefan Loibl), 5:1 (44:42) David Wolf (Stefan Loibl, Matthias Plachta)

Strafminuten: Mannheim 11, Frankfurt 17

Zuschauer: 13.600