Die Adler Mannheim feiern einen knappen und schmeichelhaften Sieg gegen starke Straubing Tigers. Eine Partie mit Playoff-Charakter bietet Spannung bis zum Ende und findet erst im Penaltyschießen einen Gewinner. Mannheim feierten damit den achten Sieg in Folge und steht weiter unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz.

Die Adler Mannheim empfingen am 18. Spieltag die Straubing Tigers und konnten die Partie erst im Penaltyschießen mit 4:3 gewinnen. Die Gäste aus Straubing erwischten den besseren Start und tauchten in den ersten Minuten immer wieder gefährlich vor dem wiedergenesenen Adler-Torhüter Dennis Endras auf. Im Anschluss übernahm der Favorit aus Mannheim die Spielkontrolle, konnte jedoch auch trotz zweier Überzahlspiele kein Kapital daraus schlagen. Beide Teams schenkten sich nichts und so ging es torlos in die erste Pause. Die versäumten Tore sollten nicht lange auf sich warten lassen. Zunächst ließen die Tigers Matthias Plachta völlig frei vor dem Tor zum 1:0 gewähren (24.), bevor Michael Connolly nur 45 Sekunden später den Spielstand wieder egalisierte. Straubing war danach drauf und dran erstmals in Führung zu gehen, doch Endras rettete stark. Auch bei einem Penalty (27.) gegen Connolly behielt der Mannheimer Keeper die Nerven. In diese Druckphase hinein gelang den Gastgebern nach einem präzisen Handgelenkschuss von Youngster Florian Elias (31.) die erneute Führung. Straubing spielte trotz des Rückstands mutig weiter und belohnte sich während einer Überzahlsituation mit dem erneuten Ausgleich durch Travis St. Denis (35.) zum 2:2. Das sollte es aber im zweiten Durchgang noch nicht gewesen sein. Die Adler schnürten Straubing in der eigenen Zone ein, Joonas Lehtivuori umkurvte den Kasten und legte mit viel Übersicht auf David Wolf (38.), der zur 3:2-Pausenführung einschob. Auch im letzten Abschnitt spielten beide Teams mit offenem Visier - Andreas Eder (45.) hatte den Ausgleich per Alleingang auf dem Schläger, scheiterte aber am glänzend reagierenden Dennis Endras. Die große Chance auf die Vorentscheidung ließ Mannheim bei einem 5-gegen-3-Powerplay ungenutzt. Die Partie wurde hitziger und der Spielfluss durch zahlreiche Strafzeiten unterbrochen. Dies wussten die Tigers zu nutzen und glichen durch einen satten Schlagschuss von Jason Akeson (53.) zum 3:3 aus. In der 54. Minute hatten die Adler-Fans schon den Torschrei auf den Lippen, doch Tigers-Goalie Tomi Karhunen parierte stark gegen Borna Rendulic. Auf der anderen Seite hatte Straubing den Sieg kurz vor Schluss mehrmals auf dem Schläger, doch Dennis Endras parierte in höchster Not. Da keiner Mannschaft mehr in der regulären Spielzeit ein weiteres Tor gelang, gab es von dieser spannenden und hochinteressanten Partie mit der Overtime einen Zuschlag. In dieser hatte Straubing mehr Spielanteile, scheiterte jedoch in Person von Mike Connolly am Torgestänge und so musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Adler-Stürmer Nigel Dawes sicherte hier Mannheim erst im vierten Durchgang den Zusatzpunkt.

Tore: 1:0 (24:00) Matthias Plachta (Joonas Lehtivuori, Andrew Desjardins), 1:1 (24:45) Michael Connolly (Jason Akeson), 2:1 (29:15) Florian Elias (Nico Krämmer), 2:2 (34:43) Travis St. Denis (Jason Akeso), 3:2 (37:51) David Wolf (Joonas Lehtivuori), 3:3 (52:46) Jason Akeson (Michael Connolly, Benedikt Schopper), 4:3 (SO) Nigel Dawes

Strafminuten: Mannheim 10, Straubing 12

Zuschauer: 8.046