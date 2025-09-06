Die Testspiele am Samstag

München und Nürnberg stehen im Kaufbeurer Turnierendspiel

6.09.2025, 23:12 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Schotten aus Glasgow konnten den EHC Red Bull München beim Turnier in Kaufbeuren kurz schocken, dann drehten die Bajuwaren das Spiel. Der gastgebende ESVK musste sich den Nürnberg Ice Tigers geschlagen geben. Alle Testspielergebnisse vom Samstag.

Das war nicht einfach für den EHC Red Bull München. Dennoch gab es zum Auftakt des Turniers um den Warrior-Cup in Kaufbeuren einen 5:2-Sieg gegen den Glasgow Clan. Taro Hirose (2), Philipp Krening, Yasin Ehliz und Les Lancaster erzielten die Tore für das Team von Trainer Oliver David. Die Schotten gingen nach 44 Sekunden in Führung, doch nach knapp 14 Minuten gelang den Münchnern der Ausgleich, ehe sie bis zur 44. Minute auf 4:1 davonzogen.

Der gastgebende ESV Kaufbeuren musste sich den Nürnberg Ice Tigers mit 1:5 geschlagen geben. Nikolaus Heigl erzielte den einzigen Treffer für Allgäuer in der 53. Minute. Zuvor waren Tyler Spezia (2), Cole Maier, Evan Barratt und Constantin Braun für die Franken zielgenau. Am Sonntag trifft der ESVK nun um 13 Uhr im Spiel um Platz drei auf den Glasgow Clan. Das Finale bestreiten München und Nürnberg um 17 Uhr.

Die weiteren Ergebnisse:

Selber Wölfe – Höchstadter EC 3:5

EHC Freiburg – Bietigheim Steelers 5:4

SC Riessersee – Rostock Piranhas 5:2

Villacher SV – Starbulls Rosenheim 3:1

GKS Katowice – Icefighters Leipzig 3:1

HC Meran – EV Landshut 0:5