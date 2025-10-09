Starke Aufholjagd der Ice Tigers wird nicht belohnt

München gewinnt umkämpftes Bayern-Derby knapp in Nürnberg

09.10.2025, 22:43 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Trotz großem Kampfgeist und einem 0:2-Rückstand schafft Nürnberg den Ausgleich, muss sich am Ende aber dem Favoriten aus München mit 2:3 (0:1, 0:0, 2:2) geschlagen geben.

In einer intensiven und phasenweise ausgeglichenen Partie erwischten die Gäste aus München den besseren Start. Bereits in der 11. Minute brachte Chris DeSousa München in Führung. Nürnberg fand anschließend besser ins Spiel, scheiterte aber mehrfach am stark aufgelegten Münchner Torhüter Simon Wolf.

Im zweiten Drittel blieb die Begegnung weitgehend ausgeglichen, beide Teams verteidigten kompakt und Tore wollten zunächst keine fallen. Erst zu Beginn des Schlussabschnitts erhöhte München durch Adam Brooks auf 2:0. Die Ice Tigers reagierten jedoch stark: zunächst verkürzte Evan Barratt (47.) auf 1:2 und nur 126 Sekunden später erzielte Thomas Heigl den verdienten Ausgleich zum 2:2. Das Spiel war nun völlig offen, doch in der 51. Minute nutzte München eine doppelte Überzahlsituation eiskalt aus – Tobi Rieder traf mit einem satten Schuss zum 3:2.

In den letzten Minuten warfen die Gastgeber nochmal alles nach vorne, nahmen Torhüter Evan Fitzpatrick zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis und drängten vehement auf den Ausgleich. Doch die Münchner verteidigten ihren Vorsprung clever bis zur Schlusssirene. Am Ende stand ein knapper, aber nicht unverdienter Auswärtssieg für den EHC Red Bull München, der seine Chancen konsequenter nutzte. Nürnberg zeigte zwar eine starke Moral und viel Einsatz, blieb aber zum dritten Mal in Folge ohne Punkte.