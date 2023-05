Lesedauer: ca. 1 Minute

Stürmer Luis Üffing bat den KEC um Auflösung seines laufenden Vertrags, welchem die Haie zugestimmt haben. Somit wird der 22-jährige in der kommenden Saison nicht mehr dem Haie-Kader angehören.

Luis Üffing kam zur Saison 2015/16 nach Köln. Nachdem er sechs Jahre für die Junghaie und Kooperationspartner Bad Nauheim auflief, debütierte er in der Saison 2021/22 für die Haie in der DEL. Insgesamt absolvierte Üffing 86 Spiele im KEC-Trikot, in denen er vier Tore erzielte und acht Vorlagen gab.