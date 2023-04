Lesedauer: ca. 1 Minute

Den Nürnberg Ice Tigers ist die Verpflichtung eines von vielen europäischen Klubs umworbenen Spielers gelungen: Ludwig Byström wechselt vom achtmaligen finnischen Meister Kärpät Oulu nach Nürnberg. Der 28-jährige Verteidiger erhält einen Vertrag für die kommende DEL-Saison 2023/24.

Ludwig Byström spielte in den vergangenen vier Spielzeiten für Kärpät Oulu und erzielte 22 Tore und 84 Assists in 251 Liiga-Spielen. In der Saison 2021/22 war er mit fünf Toren und 29 Assists punktbester Verteidiger seines Teams. Vor seinem Engagement in Finnland kam der 2012 von den Dallas Stars in der 2. Runde gedraftete Schwede zwischen 2014 und 2019 zu 264 Spielen in der American Hockey League (AHL) mit zwölf Toren und 80 Assists. Auch in der schwedischen Top-Liga SHL kam Byström 154 Mal zum Einsatz, ehe er nach Nordamerika wechselte.

„Trotz seines Alters von gerade einmal 28 Jahren ist Ludwig Byström ein Verteidiger, der bereits über sehr viel Erfahrung auf höchstem Niveau verfügt. Er ist ein Spieler, von dem wir uns erwarten, dass er uns in allen Bereichen weiterhilft. Ich bin sehr froh, dass er sich trotz vieler anderer Möglichkeiten für Nürnberg entschieden hat und freue mich darauf, ihn und seine Familie bei uns zu begrüßen“, so Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.