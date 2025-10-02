Neuzugang aus Frankfurt

Lua Niehus schließt sich den Iserlohn Roosters an

02.10.2025, 19:29 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Iserlohn Roosters verpflichten den 20-jährigen Lua Niehus vom Ligakonkurrenten Löwen Frankfurt. Der gebürtige Schweizer hat auch einen deutschen Pass und durchlief sämtliche Nachwuchsteams des DEB, sodass er den Roosters eine zusätzliche Alternative für die U23-Kaderstellen gibt.

Niehus kann sowohl als Verteidiger als auch als Stürmer spielen und wurde im Nachwuchs des SC Langenthal in der Schweiz sowie bei den Jungadlern Mannheim ausgebildet. In Mannheim spielte Niehus bereits mit seinem neuen Teamkollegen Noel Saffran zusammen. 2023 wechselte der damals 18-jährige dann zu den Löwen Frankfurt und absolvierte für die Mainstädter seitdem 48 Spiele in der DEL sowie 20 Spiele für den EC Bad Nauheim in der DEL2. Niehus wird im Duell der Roosters mit seinem ehemaligen Verein noch nicht auflaufen und ist ab dem kommenden Wochenende spielberechtigt. Er wird am Seilersee die Rückennummer 26 tragen.

„Lua ist noch jung und hat nach wie vor noch großes Entwicklungspotenzial. Gleichzeitig hat er schon zwei Jahre Profi-Erfahrung und kennt die Liga. Er kann Verteidiger und Stürmer spielen und gibt uns große Flexibilität, weil er auch unter die U23-Regelung fällt“, betont Franz-David Fritzmeier, Sportdirektor der Roosters.

„Ich freue mich, dass Iserlohn mir das Vertrauen schenkt und ich mich weiterhin in der DEL beweisen kann und freue mich auf die Mannschaft. Ein paar Jungs kenne ich ja schon und ich habe große Lust darauf, so schnell wie möglich, loszulegen“, sagt Niehus, der aus seiner Frankfurter Zeit auch bereits Roosters-Stürmer Julian Napravnik sowie Strength- und Conditioning Coach Janne Kujala kennt.